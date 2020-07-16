Девушка украинского футболиста похвасталась эффектными фото
Девушка Анатолия Трубина Марина Галаган похвасталась эффектными фото (Источник фото - Instagram Марины Галаган).
Девушка молодого голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина Марина Галаган обладает привлекательной внешностью и не стесняется радовать поклонников своей красотой.
Девушка родилась в Харьковской области, но выросла в Донецке. Она закончила музыкальную и художественную школу. Главным увлечением Галаган является модельная деятельность, которой она занимается с 2015 года. Сейчас она принимает участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", где по итогам первого раунда онлайн-голосования ей удалось выйти в следующий этап.
OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Марины, которая вдохновляет перспективного голкипера "горняков" на новые свершения.
Марина Галаган сфотографировалась у окна Instagram Марины Галаган
Марина Галаган в полосатом платье Instagram Марины Галаган
Марина Галаган с цветком Instagram Марины Галаган
Марина Галаган в сексуальном белье Instagram Марины Галаган
Марина Галаган в черно-белом Instagram Марины Галаган
Марина Галаган снялась в прозрачном бюстгальтере Instagram Марины Галаган
Марина Галаган в черно-белом Instagram Марины Галаган
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