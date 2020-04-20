Девушка футболиста "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина порадовала подписчиков сексуальными снимками в честь своего дня рождения.

Она учится в киевском университете имени Тараса Шевченко. 8 марта состоялся ее телевизионный дебют, когда она приняла участие в передаче "Футбольный формат". Савина также занимается спортивно-бальными танцами и модельной деятельностью.

Владислав Супряга и Даша Савина @savinadasha

Напомним, что недавно сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко". Даша является главной фанаткой молодого футболиста и всегда готова оказать ему необходимую поддержку. OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту девушки, которая вдохновляет Владислава на новые свершения.

Даша Савина поздравила себя с днем рождения @savinadasha

Даша Савина поздравила себя с днем рождения @savinadasha

Даша Савина поздравила себя с днем рождения @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского футболиста турецкого "Бурсаспора" Евгения Селезнева произвела настоящий фурор в Instagram, приняв участие в откровенной фотосессии.

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