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21 апреля • обновлено в 02:28
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Девушка Супряги Даша Савина порадовала поклонников сексуальными фото

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Девушка футболиста "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина порадовала подписчиков сексуальными снимками в честь своего дня рождения.

Она учится в киевском университете имени Тараса Шевченко. 8 марта состоялся ее телевизионный дебют, когда она приняла участие в передаче "Футбольный формат". Савина также занимается спортивно-бальными танцами и модельной деятельностью.

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

@savinadasha

Напомним, что недавно сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко". Даша является главной фанаткой молодого футболиста и всегда готова оказать ему необходимую поддержку. OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту девушки, которая вдохновляет Владислава на новые свершения.

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

@savinadasha

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

@savinadasha

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

Даша Савина поздравила себя с днем рождения

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского футболиста турецкого "Бурсаспора" Евгения Селезнева произвела настоящий фурор в Instagram, приняв участие в откровенной фотосессии.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Владислав Супряга
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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