Девушка "нового Шевченко" ушла к футболисту "Шахтера"

Бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги Даша Савина стала встречаться с молодым защитником донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря.

Совместную фотографию девушка выложила у себя в Instagram.

Даша Савина и Валерий Бондарь Instagram Даши Савиной

Даша Савина вместе с Валерием Бондарем Instagram Даши Савиной

Даша Савина вместе с Владом Супрягой (2019 год) Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина порадовала подписчиков сексуальными снимками в честь своего дня рождения.

Девушка учится в киевском университете имени Тараса Шевченко. 8 марта состоялся ее телевизионный дебют, когда она приняла участие в передаче "Футбольный формат". Савина также занимается спортивно-бальными танцами и модельной деятельностью.

Напомним, что недавно сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко".

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами.