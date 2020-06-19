Девушка футболиста "Динамо" покорила поклонников снимком в купальнике

Раздевалка 09:55, 19.06.2020

Девушка полузащитника киевского "Динамо" Богдана Леднева, который сейчас выступает за "Зарю" на правах аренды, Мария поделилась с подписчиками огненным снимком.

На фото на ней надет черный купальник в сеточку, который позволяет частично рассмотреть ее грудь.

Мария Рева в черном купальнике
Instagram Марии Ревы

Подписчики Марии не скупятся на комплименты, отмечая ее красоту и то, как ей идет этот купальник.

"Купальник – огонь. И ты в нем бомба", "Стой там, сейчас буду", "Идеально", "Законно быть такой красивой?", "Прекрасна".

Отметим, что Леднев и его девушка встречаются уже пять лет. Она занимается пошивом и художественной росписью одежды в собственном ателье.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" Владислав Супряга, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, расстался со своей девушкой – сногсшибательной моделью Дашей Савиной.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Прошла пекло войны, а погибла дома. Эксклюзив об отчаянном парамедике с Донбасса

ГБР подтвердило открытие производства против Порошенко из-за Томоса

Порошенко сообщил о возбуждении против него дела за получение Томоса

На Кировоградщине женщине отказались делать кесарево, здоровый ребенок умер. Эксклюзив

"На плечах побратимов отправилась в небо": парамедика "Артистку" провели в последний путь. Фото