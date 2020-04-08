Девушка бывшего гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо Линда Морселли имеет более двухсот тысяч подписчиков в Instagram и любит баловать их соблазнительными снимками.

31-летняя модель уже почти четыре года встречается с Алонсо, но они пока не женаты и не имеют детей. Пара познакомилась в 2016 году на Гран-при Монако.

Линда Морселли @lalindaa

Морселли является известной личностью. В 2005 году она выиграла конкурс красоты "Мисс Ломбардия", а в 2006-м приняла участие в финале конкурса "Мисс Италия", где завоевала титул "Мисс Элегантность". Она также несколько раз появлялась на телевидении: в 2018-м снималась в реалити-шоу, а в 2019-м – в итальянском аналоге автомобильного шоу Top Gear на канале Italia 1.

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Линда Морселли @lalindaa

Как сообщал OBOZREVATEL, Фернандо Алонсо отбил Морселли у знаменитого мотогонщика Валентино Росси.

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