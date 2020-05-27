Девушка нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина приняла участие в постельной фотосессии.

"Доброе утро, мир", – подписала она серию снимков, опубликованных в Instagram. На них Савина позирует в черном боди.

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Напомним, что в 2019 году Супряга стал чемпионом мира до 20 лет в составе сборной Украины. В финальном матче против Южной Кореи нападающий сделал дубль.

Его девушка учится в киевском университете имени Тараса Шевченко, активно занимается спортом, посещая разнообразные тренировки, и модельной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина порадовала многочисленных Instagram-подписчиков сексуальным роликом.

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