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27 мая • обновлено в 12:16
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Девушка чемпиона мира из Украины Даша Савина снялась в постельной фотосессии

1.5т
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Девушка нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина приняла участие в постельной фотосессии.

"Доброе утро, мир", – подписала она серию снимков, опубликованных в Instagram. На них Савина позирует в черном боди.

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Напомним, что в 2019 году Супряга стал чемпионом мира до 20 лет в составе сборной Украины. В финальном матче против Южной Кореи нападающий сделал дубль.

Его девушка учится в киевском университете имени Тараса Шевченко, активно занимается спортом, посещая разнообразные тренировки, и модельной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина порадовала многочисленных Instagram-подписчиков сексуальным роликом.

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Персона
Владислав Супряга
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