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11 июня • обновлено в 19:36
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Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

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Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала фото в откровенном купальнике, вызвав множество завистливых комментариев.

На фотографии Лореда в купальнике сидит на краю бассейна. Подписчики высоко оценили внешний вид спортсменки: "Боже, как же ты красива!", "Я тоже побежала загорать", "Ты моя ролевая модель! Пытаюсь прийти в форму и стать похожей на тебя".

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Девушка-боец ММА в откровенном купальнике вызвала зависть фанатов

Instagram Валери Лореды

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя Лореда в 2018 году дебютировала в MMA, проведя три боя в аматорах (2-1), а уже менее, чем через год, приняла участие в первом поединке промоушна Bellator. Сейчас на ее счету две победы в двух боях.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Валери Лореда
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