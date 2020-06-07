Девушка-боец ММА Алиша Заппителла распахнула кимоно, приоткрыв обнаженную грудь

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Алиша Заппителла надела на голое тело верхнюю часть кимоно и выложила фото.

"Вы за ги или против? Лично я предпочитаю no-gi", – написала 25-летняя Заппителла, распахнув куртку и приоткрыв обнаженную грудь. Рядом с собой спортсменка положила пурпурный пояс. Помимо MMA американка занимается бразильское джиу-джитсу. No-gi [дословно "без куртки"] – это борьба без кимоно.

Twitter.com/aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Алиша Заппителла @aleshazapp

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская девушка-боец смешанного стиля Мэйси Чиассон возмутилась опубликованным в Twitter видео другой спортсменки – Валери Лореды.

28-летняя американка раскритиковала коллегу за вызывающий, по ее мнению, ролик, где та полуголой танцует в зале.

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