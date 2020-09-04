Чемпионка России показала развратные предложения фанатов

Чемпионка России по тайскому боксу, выступающая в смешанных единоборствах (ММА) Анастасия Янькова, рассказала о неприличных и развратных предложениях, которые ей поступают от подписчиков в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила в сторис два соответствующих скриншота.

"Здравствуйте, Госпожа. Я бы с удовольствием полизала ваши ножки, готова платить", – написала Яньковой одна из ее подписчиц.

"Моя любимая рубрика", — отреагировала Анастасия, прикрепив к сообщению смайл в виде девушки, разводящей руки в стороны.

Анастасии Яньковой предложили "полизать ноги" Instagram Анастасии Яньковой

Одно из сообщений в директ Анастасии Яньковой Instagram Анастасии Яньковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская девушка-боец UFC Александра Албу порадовала Instagram-подписчиков полуголым снимком в постели.

На нем она лежит на кровати без бюстгальтера, выставив напоказ накачанные ягодицы.

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