"Девочка очень переживает": экс-муж Началовой отказался от дочери певицы

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин после смерти артистки отказался от идеи забрать их общую дочь Веру в свою новую семью.
Изначально предполагалось, что 12-летняя девочка будет проживать с отцом, его нынешней супругой Ольгой и их двухлетним сыном, но затем Алдонин решил оставить дочь у родителей бывшей жены.
Евгений Алдонин с дочерью Верой и Юлией Началовой
ТВ Центр
"Внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии – родителями Юлии. Сейчас девочка очень переживает, конечно, но у нее все будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим и уважаем. Все будет хорошо", – рассказала "Комсомольской правде" мать Алдонина Елена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российская певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта.
38-летняя женщина была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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