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"Девочка очень переживает": экс-муж Началовой отказался от дочери певицы

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Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин после смерти артистки отказался от идеи забрать их общую дочь Веру в свою новую семью.

Изначально предполагалось, что 12-летняя девочка будет проживать с отцом, его нынешней супругой Ольгой и их двухлетним сыном, но затем Алдонин решил оставить дочь у родителей бывшей жены.

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Евгений Алдонин с дочерью Верой и Юлией Началовой

Евгений Алдонин с дочерью Верой и Юлией Началовой

ТВ Центр

"Внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии – родителями Юлии. Сейчас девочка очень переживает, конечно, но у нее все будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим и уважаем. Все будет хорошо", – рассказала "Комсомольской правде" мать Алдонина Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
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