"Девочка очень переживает": экс-муж Началовой отказался от дочери певицы

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин после смерти артистки отказался от идеи забрать их общую дочь Веру в свою новую семью.

Изначально предполагалось, что 12-летняя девочка будет проживать с отцом, его нынешней супругой Ольгой и их двухлетним сыном, но затем Алдонин решил оставить дочь у родителей бывшей жены.

Евгений Алдонин с дочерью Верой и Юлией Началовой ТВ Центр

"Внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии – родителями Юлии. Сейчас девочка очень переживает, конечно, но у нее все будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим и уважаем. Все будет хорошо", – рассказала "Комсомольской правде" мать Алдонина Елена.

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