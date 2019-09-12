Держались за руки: СМИ застукали экс-невесту Кличко с братом бойфренда — фотофакт

Бывшая невеста легендарного Владимира Кличко Хайден Панеттьери взбудоражила СМИ появлением с братом своего бойфренда Брайана Хикерсона Заком.

Пара была замечена в Нью-Йорке 4 сентября, сообщает US Weekly. При этом молодые люди держались за руки и выглядели счастливыми. Утверждается, что Зак прибыл в город для записи интервью.

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

"Он связался с Хейден, которая уже была в городе. Они просто бездельничали и держались за руки как друзья. В какой-то момент она прыгала вверх и вниз, корча смешные рожицы, а он напрягал мышцы и смеялся. Они выглядели счастливыми вместе", – сообщил изданию один из свидетелей.

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Также утверждается, что Хайден и Зак всегда были близкими друзьями, когда у Панеттьери были отношения с Брайаном.

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери

Как сообщал OBOZREVATEL, Хайден Панеттьери была дважды избита Брайаном Хикерсоном. Актер был взят под стражу, а после суд запретил ему приближаться к девушке ближе, чем на 90 метров, а также пытаться с ней связаться.

Кроме того, стала известна реакция Владимира Кличко на скандал вокруг бойфренда его экс-невесты.

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