Держались за руки: СМИ застукали экс-невесту Кличко с братом бойфренда — фотофакт

Бывшая невеста легендарного Владимира Кличко Хайден Панеттьери взбудоражила СМИ появлением с братом своего бойфренда Брайана Хикерсона Заком.
Пара была замечена в Нью-Йорке 4 сентября, сообщает US Weekly. При этом молодые люди держались за руки и выглядели счастливыми. Утверждается, что Зак прибыл в город для записи интервью.
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
"Он связался с Хейден, которая уже была в городе. Они просто бездельничали и держались за руки как друзья. В какой-то момент она прыгала вверх и вниз, корча смешные рожицы, а он напрягал мышцы и смеялся. Они выглядели счастливыми вместе", – сообщил изданию один из свидетелей.
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
Также утверждается, что Хайден и Зак всегда были близкими друзьями, когда у Панеттьери были отношения с Брайаном.
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
Зак Хикерсон и Хайден Панеттьери
Как сообщал OBOZREVATEL, Хайден Панеттьери была дважды избита Брайаном Хикерсоном. Актер был взят под стражу, а после суд запретил ему приближаться к девушке ближе, чем на 90 метров, а также пытаться с ней связаться.
Кроме того, стала известна реакция Владимира Кличко на скандал вокруг бойфренда его экс-невесты.
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