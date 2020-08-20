Дарья Белодед выложила соблазнительное фото с обнаженной спиной

Максим Иншаков Раздевалка 03:40, 20.08.2020

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед продолжила радовать своих подписчиков в Instagram снимками с морского отдыха.

19-летняя киевлянка выложила кадр, на котором запечатлена сидящей на фоне морского пейзажа. Спортсменка приспустила белую рубашку, соблазнительно оголив спину.

Поклонники дзюдоистки не смогли устоять перед такой красотой, завалив украинку комплиментами и признаниями в любви.

Дарья Белодед на берегу
Instagram Дарьи Белодед
Комментарии под фотографией Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Комментарии под фотографией Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе, а затем озадачила подписчиков серией ярких снимков

Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.

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Спорт Раздевалка

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