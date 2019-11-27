Дарья Белодед в прозрачной блузке произвела фурор в сети

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор в сети провокационным фото.

19-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в прозрачной голубой блузке. Поклонники девушки завалили ее восторженными комментариями, отмечая невероятную красоту.

Напомним, в августе Дарья Белодед подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи после ее победы на мундиале.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!