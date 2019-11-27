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29 ноября • обновлено в 12:39
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Дарья Белодед в прозрачной блузке произвела фурор в сети

6.9т
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Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор в сети провокационным фото.

19-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в прозрачной голубой блузке. Поклонники девушки завалили ее восторженными комментариями, отмечая невероятную красоту.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Напомним, в августе Дарья Белодед подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи после ее победы на мундиале.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Дарья Белодед
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