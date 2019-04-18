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"Что за порно?" Российская чемпионка всполошила сеть смелым фото

2.3тЧитать материал на украинском

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram, похваставшись новым костюмом для выступлений.

19-летняя чемпионка мира продемонстрировала наряд, в котором предстанет перед зрителями на на шоу "Ice Fantasia" в Южной Корее. Медведева опубликовала фото, на котором она позирует на льду в вызывающем и обтягивающем розовом костюме, сверху на плечи наброшена накидка. "Что-то розовое", – написала фигуристка.

Новости
Спортивная журналистка из России показала грудь в роскошной фотосессии

Somethin’ pink💗

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Этот пост вызвал десятки тысяч различных реакций. В комментариях поклонники Евгении по-разному оценили такую смелость спортсменки.

"О, хоспади. Это что за порно?", "Очень красиво. Но как бы это новая фишка России – а-ля проституция с раздеванием – не перешла в реальность", "Прямо тама тает лед", "Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию", "Женя, ради Бога! Только не раздевайся! Скажут, плагиатишь", "Это пошло. Что на вас находит?" – отметили фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Марина Бех восхитила сеть роскошным фото в купальнике.

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Тема
фигурное катание
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