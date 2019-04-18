"Что за порно?" Российская чемпионка всполошила сеть смелым фото

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram, похваставшись новым костюмом для выступлений.

19-летняя чемпионка мира продемонстрировала наряд, в котором предстанет перед зрителями на на шоу "Ice Fantasia" в Южной Корее. Медведева опубликовала фото, на котором она позирует на льду в вызывающем и обтягивающем розовом костюме, сверху на плечи наброшена накидка. "Что-то розовое", – написала фигуристка.

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Этот пост вызвал десятки тысяч различных реакций. В комментариях поклонники Евгении по-разному оценили такую смелость спортсменки.

"О, хоспади. Это что за порно?", "Очень красиво. Но как бы это новая фишка России – а-ля проституция с раздеванием – не перешла в реальность", "Прямо тама тает лед", "Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию", "Женя, ради Бога! Только не раздевайся! Скажут, плагиатишь", "Это пошло. Что на вас находит?" – отметили фанаты.

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