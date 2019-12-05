"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

Подруга 19-летнего нападающего Владислава Супряги, который в прошлом году подписал контракт с киевским "Динамо", вызвала бурное обсуждение в сети

Даше Савиной 19 лет и она учится в киевском университете им. Шевченко. Занимается бально-спортивными танцами, любит путешествовать и фотографировать для Instagram.

Болельщики негативно отреагировали на ее фототворчество, отметив, что ее кадры банальны и лишены любого вкуса.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить снимки девушки.

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Даша Савина Instagram Даши Савиной

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга украинского нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана своей внешностью вызвала бурное обсуждение в интернете.

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