"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

Подруга 19-летнего нападающего Владислава Супряги, который в прошлом году подписал контракт с киевским "Динамо", вызвала бурное обсуждение в сети
Даше Савиной 19 лет и она учится в киевском университете им. Шевченко. Занимается бально-спортивными танцами, любит путешествовать и фотографировать для Instagram.
Болельщики негативно отреагировали на ее фототворчество, отметив, что ее кадры банальны и лишены любого вкуса.
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить снимки девушки.
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Даша Савина
Instagram Даши Савиной
Как сообщал OBOZREVATEL, подруга украинского нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана своей внешностью вызвала бурное обсуждение в интернете.
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