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5 декабря • обновлено в 21:08
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"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

1.5т
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Подруга 19-летнего нападающего Владислава Супряги, который в прошлом году подписал контракт с киевским "Динамо", вызвала бурное обсуждение в сети

Даше Савиной 19 лет и она учится в киевском университете им. Шевченко. Занимается бально-спортивными танцами, любит путешествовать и фотографировать для Instagram.

Болельщики негативно отреагировали на ее фототворчество, отметив, что ее кадры банальны и лишены любого вкуса.

"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

(с) tribuna.com

"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

(с) tribuna.com

"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

(с) tribuna.com

"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

(с) tribuna.com

"Что у нее с лицом?" Девушка футболиста "Динамо" озадачила сеть

(с) tribuna.com

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить снимки девушки.

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина

Instagram Даши Савиной

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Автор
Максим Богданов
Персона
Владислав Супряга
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