УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Чемпионку из России загнобили в сети за позорное фото

3.6тЧитать новость на украинском

Мастер спорта международного класса по русскому жиму и победительница чемпионата Евразии по жимовому двоеборью Лела Каспер стала жертвой насмешек в сети после того, как разместила снимок со своей тренировки.

33-летняя судья региональной категории по пауэрлифтингу решила прихвастнуть своей формой и в фоторедакторе нарисовала себе необходимые пропорции.

Пользователи обратили внимание на искажения в области талии и бедер и высмеяли спортсменку, за такую позорную попытку сделать себе красивее.

Новости
"Богиня фотошопа". Российский посол чемпионата мира по футболу опозорилась в Instagram: фотофакт

Стоит отметить, что на других фотографиях подобных искажений не видно.

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Лела Каспер

Соцсети

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России умерла легендарная чемпионка мира по пауэрлифтингу.

Читайте все новости по теме "пауэрлифтинг" на Обозревателе.

Тема
пауэрлифтинг
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости