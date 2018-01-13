Чемпионку из России загнобили в сети за позорное фото

Мастер спорта международного класса по русскому жиму и победительница чемпионата Евразии по жимовому двоеборью Лела Каспер стала жертвой насмешек в сети после того, как разместила снимок со своей тренировки.

33-летняя судья региональной категории по пауэрлифтингу решила прихвастнуть своей формой и в фоторедакторе нарисовала себе необходимые пропорции.

Пользователи обратили внимание на искажения в области талии и бедер и высмеяли спортсменку, за такую позорную попытку сделать себе красивее.

Стоит отметить, что на других фотографиях подобных искажений не видно.

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Лела Каспер Соцсети

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России умерла легендарная чемпионка мира по пауэрлифтингу.