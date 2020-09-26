Чемпионки US Open разделись на корте после победы в финале и вошли в историю: как это было

Максим Иншаков Раздевалка 11:39, 26.09.2020

Ровно 25 лет назад американка Джиджи Фернандес и белоруска Наташа Зверева разделись после победы над Брендой Шульц-Маккарти и Ренне Стаббс в финале турнира в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису 1995 года.

Знаменитые теннисистки перед камерами сняли поло adidas, под которыми оказались в спортивных бра adi и das. Спортсменки стали первым в истории девушками, которые устроили подобный перфоманс. Это принесло им звание original bra girls.

Как сообщал OBOZREVATEL, а мериканка Брэнди Частэйн навсегда вошла в историю мирового футбола, как единственная футболистка, которая отпраздновала гол "по-мужски". В финале женского чемпионата мира 1999 года полузащитник реализовала решающий пенальти и на радостях сняла с себя футболку.

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Спорт Раздевалка

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