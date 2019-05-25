Чемпионки Украины снялись в развратном лесбийском видео

Чемпионка Украины по фитнес-бикини Анастасия Кабанова снялась в откровенном клипе вместе с вице-чемпионкой Украины по фитнес-бикини Натальей Рагушенко.

На видео девушки мажут друг друга маслом, шлепают по бедрам и всячески проявляют нежные чувства.

Посмотреть видео можно по ссылке. Внимание! Ссылка предназначена лишь для лиц, достигших совершеннолетия.

OBOZREVATEL предлагает также посмотреть фотографии из Instagram спортсменок.

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Анастасия Кабанова Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Наталья Рагушенко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, мастер спорта по плаванию и бодибилдингу, чемпионка Северо-Запада России по бодифитнесу и чемпионка мира по жиму лежа из России лишилась своих интимных фото, которые хакеры выложили в интернет.

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