Чемпионка Украины снялась в обнаженной фотосессии

Чемпионка Украины UBPF 2017 в категориях модель физик и модель физик леди 35+ Елена Саного произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив кадры с эротической фотосессии.

Прославленная украинская культуристка, выигравшая в 2018-м "золото" NPC Olympia amateur в Аликанте, без стеснения снялась для киевского фотографа Анны Бондаренко. Спортсменка откровенно продемонстрировала всю красоту и эстетику накаченного женского тела.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей.

Елена Саного топлес Instagram Елены Саного

Елена Саного в креселе Instagram Елены Саного

Елена Саного обнаженная Instagram Елены Саного

Елена Саного с наградой Claus Willemer

Елена Саного демонстрирует накаченные руки Instagram Елены Саного

Елена Саного с тренером Instagram Елены Саного

Елена Саного в откровенном наряде Instagram Елены Саного

Елена Саного в профиль Instagram Елены Саного

Елена Саного перед выступлением Instagram Елены Саного

Как сообщал OBOZREVATEL, популярнейшая украинская фитнес-модель похвасталась фотосессией в стиле "ню".

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась полностью обнаженной.