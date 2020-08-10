Абсолютная чемпионка Украины снялась в эротической фотоессии

Абсолютная чемпионка Украины по фитнес-бикини - 2016 Марина Андриенко снялась в откровенной фотосессии.

В кадре девушка позирует в пиджаке, который надет на голое тело. В комментариях поклонники фитоняшки не смогли сдержать эмоций, восхищаясь эротизмом снимков.

Марина Андриенко топлес Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко приоткрыла грудь Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко в роскошной фотосессии Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко в соблазнительном наряде Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко обнажила грудь Instagram Марины Андриенко

Марина Андриенко в брючном костюме Instagram Марины Андриенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андриенко похвасталась откровенными снимками.Своими фотографиями красотка поделилась на своей странице в Instagram.

До этого Андриенко похвасталась невероятно жарким полуголым фото.