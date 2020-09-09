Чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии с беременной женой

Чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе Аманда Нуньес опубликовала откровенные снимки со своей беременной женой Ниной Ансарофф.

"Мы с нетерпением ждем начала нового этапа в нашей жизни", – подписала снимок спортсменка.

Аманда Нуньес прикрыла грудь рукой Instagram Аманды Нуньес

Аманда Нуньес и Нина Ансарофф в черно-белом Instagram Аманды Нуньес

Аманда Нуньес и Нина Ансарофф на кровати Instagram Аманды Нуньес

Отметим, что Нуньес является открытой лесбиянкой и в августе 2018 года объявила о помолвке с Ансарофф, которая также участвует в боях под эгидой UFC. Ожидается, что ребенок, пол которого остается неизвестным, должен появиться на свет в сентябре. Нина заявила, что продолжит свою карьеру в MMA после родов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нуньес порадовала своих поклонников полностью обнаженным снимком из душа, прикрыв голое тело чемпионскими поясами UFC.

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