Чемпионка UFC снялась голой

Боец смешанного стиля (ММА) Аманда Нуньес порадовала своих подписчиков обнаженной фотосессией.

После того, как бразильянка защитила свой титул чемпионки UFC в легчайшем весе, нокаутировав американку Холли Холм на турнире UFC239, она выложила снимки, позирует без одежды, прикрываясь чемпионскими поясами.

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Аманда Нуньес Instagram

Кроме того, Нуньес снялась голой для американского журнала ESPN Body. Ожидается, что номер с обложкой Нуньес выйдет в сентябре. Ранее для журнала позировали Ронда Роузи, Джон Джонс и Конор Макгрегор.

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