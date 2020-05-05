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6 мая • обновлено в 07:00
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Чемпионка России Елена Сохрякова восхитила фанатов телом в бикини

8.6т
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Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Елена Сохрякова выложила в Instagram фотографию в бикини и восхитила пользователей сети.

Сохрякова поделилась снимком с отдыха на Бали. Поклонники оценили красоту 29-летней спортсменки, назвав ее "огненной и классной". Один из фанатов написал, что и сам был бы не прочь оказаться "там, где море и песок".

Елена Сохрякова

Елена Сохрякова

@ sohryakovalena

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская бикини-модель Анета Млчакова встречается с известным итальянским мотогонщиком Никколо Канепой, но стала популярной не благодаря своему парню.

22-летняя девушка самостоятельно добилась успеха, сполна воспользовавшись впечатляющими природными данными – привлекательной внешностью и пышными формами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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