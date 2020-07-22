Чемпионка России попозировала в купальнике после школьного экзамена
Известная российская фигуристка Александра Бойкова снялась в купальнике после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
"Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно", — написала Бойкова в Instagram.
18-летняя спортсменка добавила, что ЕГЭ не показался ей слишком сложным, и теперь она готовится к поступлению в институт. Пользователи сети пожелали фигуристке хорошего отдыха и поздравили со сдачей экзаменов.
Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова произвела фурор среди подписчиков своим фото в бикини.