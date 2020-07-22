Чемпионка России попозировала в купальнике после школьного экзамена

Известная российская фигуристка Александра Бойкова снялась в купальнике после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

"Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно", — написала Бойкова в Instagram.

18-летняя спортсменка добавила, что ЕГЭ не показался ей слишком сложным, и теперь она готовится к поступлению в институт. Пользователи сети пожелали фигуристке хорошего отдыха и поздравили со сдачей экзаменов.

Александра Бойкова позирует в купальнике после сдачи ЕГЭ Instagram Александры Бойковой

Александра Бойкова бежит по пляжу Instagram Александры Бойковой

Александра Бойкова Instagram Александры Бойковой

Александра Бойкова загорает Instagram Александры Бойковой

Александра Бойкова выигрывает "золото" чемпионата Европы Instagram Александры Бойковой

Александра Бойкова и пустынный пейзаж Instagram Александры Бойковой

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова произвела фурор среди подписчиков своим фото в бикини.