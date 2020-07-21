Чемпионка Олимпиады выиграла конкурс красоты и претендует на "Мисс мира"
Олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Габриэль Дэйлман выиграла конкурс красоты Miss Ontario .
"Я не верю, это большая честь!" — написала спортсменка в Instagram, поблагодарив также свою команду. Кроме того, фигуристка поздравила других девушек, которые победили в аналогичных конкурсах в других регионах.
Теперь Дэйлман сможет принять участие в национальном отборе, Miss World Canada 2020, который пройдет в ноябре. Там она поборется за путевку на "Мисс мира".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английская спортивная журналистка Лейла Анна-Ли покорила звезд мирового футбола своей красотой. Девушка обладает крайне привлекательной внешностью, которая помогает ей находить общий язык со звездами мирового футбола.