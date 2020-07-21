Чемпионка Олимпиады выиграла конкурс красоты и претендует на "Мисс мира"

Максим Иншаков Раздевалка 18:53, 21.07.2020

Олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Габриэль Дэйлман выиграла конкурс красоты Miss Ontario .

"Я не верю, это большая честь!" — написала спортсменка в Instagram, поблагодарив также свою команду. Кроме того, фигуристка поздравила других девушек, которые победили в аналогичных конкурсах в других регионах.

Теперь Дэйлман сможет принять участие в национальном отборе, Miss World Canada 2020, который пройдет в ноябре. Там она поборется за путевку на "Мисс мира".

Габриэль Дэйлман с победной короной
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман с золотой олимпийской медалью
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман сидит на пляже
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман занимается фитнесом
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман стоит на пляже
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман позирует
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман демонстрирует рельефный пресс
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман в постее
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман на природе
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман после тренировки
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман улыбается
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман в платье
Instagram Габриэль Дэйлман
Габриэль Дэйлман на отдыхе
Instagram Габриэль Дэйлман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английская спортивная журналистка Лейла Анна-Ли покорила звезд мирового футбола своей красотой. Девушка обладает крайне привлекательной внешностью, которая помогает ей находить общий язык со звездами мирового футбола.

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Спорт Раздевалка

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