Чемпионка мира снялась в обтягивающем топе на голое тело, поразив размером груди

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина собрала множество восторженных комментариев в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосесии.

19-летняя москвичка выложила фотографию, на которой она позирует в обтягивающем гольфе. Под одеждой у девушки ничего нет, из-за хорошо просматриваются формы девушки.

Варвара Субботина Instagram Варвары Субботиной

"Варя..... Это удар", – отреагировал на снимок известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

"Варя, нельзя быть такой красивой", – прокомментировала фотографию 3-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова.

Комментарий Дмитрия Губерниева Instagram Варвары Субботиной

Комментарий Юлии Ефимовой Instagram Варвары Субботиной

Остальные юзеры также не смогли сдержать эмоций.

Поклонники в восторге Instagram Варвары Субботиной

Фанаты спортсменки признаются ей в любви Instagram Варвары Субботиной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие снимки пловчихи.

Варвара Субботина в купальнике Instagram Варвары Субботиной

Варвара Субботина после тренировки Instagram Варвары Субботиной

Варвара Субботина в синей блузке Instagram Варвары Субботиной

В свое время Субботина заявляла, что никогда не делала никаких пластических операций и у неё все свое, натуральное.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр Мария Зобенко поразила своих подписчиков в Instagram, снявшись в провокационной фотосессии.

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