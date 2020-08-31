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Чемпионка мира снялась в обтягивающем топе на голое тело, поразив размером груди

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Варвара Субботина

Варвара Субботина.

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина собрала множество восторженных комментариев в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосесии.

19-летняя москвичка выложила фотографию, на которой она позирует в обтягивающем гольфе. Под одеждой у девушки ничего нет, из-за хорошо просматриваются формы девушки.

Варвара Субботина

Варвара Субботина Instagram Варвары Субботиной

"Варя..... Это удар", – отреагировал на снимок известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

"Варя, нельзя быть такой красивой", – прокомментировала фотографию 3-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова.

Комментарий Дмитрия Губерниева

Комментарий Дмитрия Губерниева Instagram Варвары Субботиной

Комментарий Юлии Ефимовой

Комментарий Юлии Ефимовой Instagram Варвары Субботиной

Остальные юзеры также не смогли сдержать эмоций.

Поклонники в восторге

Поклонники в восторге Instagram Варвары Субботиной

Фанаты спортсменки признаются ей в любви

Фанаты спортсменки признаются ей в любви Instagram Варвары Субботиной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие снимки пловчихи.

Варвара Субботина в купальнике

Варвара Субботина в купальнике Instagram Варвары Субботиной

Варвара Субботина после тренировки

Варвара Субботина после тренировки Instagram Варвары Субботиной

Варвара Субботина в синей блузке

Варвара Субботина в синей блузке Instagram Варвары Субботиной

В свое время Субботина заявляла, что никогда не делала никаких пластических операций и у неё все свое, натуральное.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр Мария Зобенко поразила своих подписчиков в Instagram, снявшись в провокационной фотосессии.

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синхронное плавание
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