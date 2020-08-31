Чемпионка мира снялась в обтягивающем топе на голое тело, поразив размером груди

Варвара Субботина.
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина собрала множество восторженных комментариев в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосесии.
19-летняя москвичка выложила фотографию, на которой она позирует в обтягивающем гольфе. Под одеждой у девушки ничего нет, из-за хорошо просматриваются формы девушки.
Варвара Субботина Instagram Варвары Субботиной
"Варя..... Это удар", – отреагировал на снимок известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
"Варя, нельзя быть такой красивой", – прокомментировала фотографию 3-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова.
Комментарий Дмитрия Губерниева Instagram Варвары Субботиной
Комментарий Юлии Ефимовой Instagram Варвары Субботиной
Остальные юзеры также не смогли сдержать эмоций.
Поклонники в восторге Instagram Варвары Субботиной
Фанаты спортсменки признаются ей в любви Instagram Варвары Субботиной
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие снимки пловчихи.
Варвара Субботина в купальнике Instagram Варвары Субботиной
Варвара Субботина после тренировки Instagram Варвары Субботиной
Варвара Субботина в синей блузке Instagram Варвары Субботиной
В свое время Субботина заявляла, что никогда не делала никаких пластических операций и у неё все свое, натуральное.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр Мария Зобенко поразила своих подписчиков в Instagram, снявшись в провокационной фотосессии.
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