Чемпионка мира по боксу решила избить Шнура из-за Волочковой

Чемпионка IBO во втором полулегком весе и чемпионка WIBA и WBU в легком весе Фируза Шарипова (9-1) из Казахстана вызвала на бой Сергея Шнурова за оскорбление балерины Анастасии Волочковой.

"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение. Ради интереса пусть обычный человек без подготовки просто возьмет и сядет на шпагат. Люди, мне кажется, от скуки уже не знают, что сделать, и поэтому лезут в личную жизнь", — написала спортсменка у себя в Instagram.

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова Instagram

Фируза Шарипова выиграла 9 боев в профи при одном поражении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января лидер группы "Ленинград" опубликовал в своем Instagram стих, в котором подшутил над шпагатами балерины. Также Шнуров добавил, что, когда нет таланта, то нужно "раздвигать ляжки" и тогда "лайки и подписки потекут рекой".

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