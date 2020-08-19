Чемпионка мира по биатлону снялась в купальнике в "непривычной фотосессии"

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова порадовала своих поклонников в Instagram пляжной фотосессией.

30-летняя чешка, которая завершила профессиональную карьеру в мае прошлого года, призналась, что для нее непривычно позировать в купальнике.

"Куда же без летних фото. Я не привыкла к таким фотосессиям, но времена меняются и мы меняемся вместе с ними. В 30 лет я начала чувствовать себя еще более женственной, чем когда-либо прежде, и я горжусь этим. Я просто наслаждаюсь этим возрастом", – подписала снимки титулованная экс-биатлонистка.

Габриэла Коукалова на пирсе Instagram Габриэлы Коукаловой

Габриэла Коукалова в купальнике Instagram Габриэлы Коукаловой

Габриэла Коукалова загорает Instagram Габриэлы Коукаловой

Габриэла Коукалова демонстрирует бедра в песке Instagram Габриэлы Коукаловой

Напомним, что Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира, всего на ее счету 39 личных подиумов КМ (17-14-8). В сезоне-2015/16 стала победительницей общего зачета КМ.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.

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