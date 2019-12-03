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4 декабря • обновлено в 00:43
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Чемпионка мира из Украины снялась в порно: в сети показали кадры из видео

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Полтавчанка Виктория Погребняк, которая несколько дней назад выиграла чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу в категории Вуменс физик, попала в неприятную ситуацию.

Неизвестные пользователи в сети опубликовали видео, на котором она раздевается и ласкает себя перед веб-камерой.

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

Instagram Виктории Погребняк

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Виктория Погребняк

Виктория Погребняк

кадр из видео

Новости
Украинка дважды за год выиграла самый престижный в мире фитнес-турнир

Напомним, что в мае этого года Погребняк выиграла чемпионат Европы в категории "бодибилдинг до 163 см". 31-летняя красотка стала также абсолютной чемпионкой в этой номинации.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Персона
Вика Погребняк
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
фу.какая гадость эта ваша заливная рыба...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну что же, выглядит внушительно - почти как мой сосед Сергей. Смотреть не стану - уж простите, но по воле Божьей я не гей. :)
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