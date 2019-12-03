Чемпионка мира из Украины снялась в порно: в сети показали кадры из видео

Полтавчанка Виктория Погребняк, которая несколько дней назад выиграла чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу в категории Вуменс физик, попала в неприятную ситуацию.
Неизвестные пользователи в сети опубликовали видео, на котором она раздевается и ласкает себя перед веб-камерой.
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Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
Instagram Виктории Погребняк
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Виктория Погребняк
кадр из видео
Напомним, что в мае этого года Погребняк выиграла чемпионат Европы в категории "бодибилдинг до 163 см". 31-летняя красотка стала также абсолютной чемпионкой в этой номинации.
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