Чемпионка мира из Украины снялась в горячей новогодней фотосессии

Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова порадовала поклонников откровенными снимками. 13-кратная чемпионка мира выложила фото у себя в Instagram.

Друзья и подписчики 31-летней львовянки не стесняются в комплиментах, заваливая спортсменку признаниями в любви.

Юзеры отмечают великолепную физическую форму девушки, а также ее искреннюю улыбку и естественную красоту. OBOZREVATEL предлагает читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, чемпион мира по кикбоксингу из России избил отдыхающих пансионата и устроил погром в полицейском участке.