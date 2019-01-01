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Чемпионка мира из Украины снялась в горячей новогодней фотосессии

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Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова порадовала поклонников откровенными снимками. 13-кратная чемпионка мира выложила фото у себя в Instagram.

Друзья и подписчики 31-летней львовянки не стесняются в комплиментах, заваливая спортсменку признаниями в любви.

Юзеры отмечают великолепную физическую форму девушки, а также ее искреннюю улыбку и естественную красоту. OBOZREVATEL предлагает читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Новости
В России убили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу: все подробности

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, чемпион мира по кикбоксингу из России избил отдыхающих пансионата и устроил погром в полицейском участке.

Читайте все новости по теме "кикбоксинг" на OBOZREVATEL.

Тема
кикбоксинг
Персона
Елена Овчинникова
Место
Украина
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