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19 января • обновлено в 15:43
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Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

1.2т
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Российская чемпионка мира по жиму и тяге штанги Дарья Кремень приняла участие в необычной эротической фотосессии.

31-летняя уроженка Нижневартовска снялась полностью голой в венке. На груди у спортсменки было написано "Х*й войне".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие фотографии девушки.

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Фейсбук/Дарья Кремень

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная американская чирлидерша Кимберли Нэнси попала в неприятную ситуацию у себя на родине.

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Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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