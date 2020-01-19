Чемпионка мира из России снялась голой, протестуя против войны

Российская чемпионка мира по жиму и тяге штанги Дарья Кремень приняла участие в необычной эротической фотосессии.
31-летняя уроженка Нижневартовска снялась полностью голой в венке. На груди у спортсменки было написано "Х*й войне".
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие фотографии девушки.
Фейсбук/Дарья Кремень
Фейсбук/Дарья Кремень
Фейсбук/Дарья Кремень
Фейсбук/Дарья Кремень
Фейсбук/Дарья Кремень
Фейсбук/Дарья Кремень
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная американская чирлидерша Кимберли Нэнси попала в неприятную ситуацию у себя на родине.
У капитана группы поддержки команды по американскому футболу "Тампа-Бэй Бакканирс" украли ее интимные фото, которые оно сняла для мужа и вместе с мужем.
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