Чемпионка мира из Донецка, сбежавшая в Россию, оказалась веб-проституткой - фото 18+

Чемпионка мира по фитнес-бикини Анна Кулинич угодила в громкий скандал в интернете.

Уроженка Донецка, которая в 2015 году переехала в Лобню (Московская область) и выиграла чемпионат России и чемпионат Москвы по фитнесу, до того как стать звездой, работала веб-проституткой.

Обнаженные снимки новоиспеченной россиянки во время ее "работы" появились в сети.

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич Instagram

Анна Кулинич

Анна Кулинич

Анна Кулинич

Анна Кулинич

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18-летняя жительница Ставрополя Вера Шульц, ставшая настоящей звездой Instagram, на которой хотели быть похожи современные подростки, оказалась элитной проституткой.

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