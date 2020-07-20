Чемпиона мира и Европы по футболу обвинили в домогательствах

Бывшая работница команды "Нью-Йорк Сити" девушка по имени Скайлер обвинила экс-футболиста команды и чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании Давида Вилью в домогательствах.

"Те домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", настолько на меня повлияли, что я до сих пор боюсь работы в сфере профессионального спорта. Мне пришлось сменить род деятельности из-за д*рьма, которое они заставили меня пережить. Когда я получила возможность пройти стажировку в команде, я думала, что это шанс всей моей жизни. В реальности Давид Вилья трогал меня каждый день, а мои начальники считали, что это смешно", – написала Скайлер в Twitter.

Давида Вилью обвинили в домогательствах Twitter

Отметим, что испанский нападающий играл за "Нью-Йорк Сити" в 2014-2018 годах, приняв участие в 126 матчах за команду, забив 80 голов и отдав 21 результативную передачу. Последним его клубом стал японский "Виссел Кобе". Вилья объявил о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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