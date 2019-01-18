''Чего вы до***лись?'' В сети разгорелся скандал из-за трансфера Ракицкого в Россию

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". В СМИ появилась информация о том, что российский клуб вступил в переговоры с "Шахтером" по поводу трансфера футболиста.

Украинские болельщики разделились на два табора, обсуждая возможный переход Ракицкого на его странице в Instagram. Многие раскритиковали защитника за переезд в Россию.

"Туда тебе и дорога за поребрик!", "Почему именно в Россию, почему не в Европу? Тебя же зас**т! Ненавижу", "Уходи и забудь о сборной, нет тебя как футболиста больше!", "Предатель", "Больше не возвращайся в Украину, тут тебя ненавидят", - разразились гневными комментариями подписчики.

Ярослав Ракицкий instagram.com/rakitskyy_official

Однако были и те, кто встал на защиту Ярослава. "Ты - лидер клуба, лидер сборной. Истинные фанаты "Шахтера" с тобой, мы поддержим тебя за любое твое решение, ты - легенда клуба!", "Ты - лидер команды и нам нужен, не перечеркивай это!", "Что за народ: человек ещё никуда не перешёл, а его грязью поливают", "Че вы до***лись до человека? Что он лично вам плохого сделал? Ярик, забей на этих неудачников, пускай дальше квакают в своем болоте, они заслуживают эту власть и этот уровень жизни!" - поддержали выбор Ракицкого фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" собирается предложить защитнику сборной Украины контракт на 2,5 года. Питерский клуб готов выложить за трансфер Ракицкого 12 млн долларов.

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