Бывшую мисс США, которая ушла в рестлинг, обвинили в избиении бойфренда

Против бывшей мисс США Бриттани Николь Потит, которая стала рестлершей, возбудили дело за нанесение телесных повреждений своему уже экс-бойфренду.

Как сообщается на сайте news.com.au, победительницу конкурса красоты обвиняют в том, что несколько месяцев назад она ударила своего бывшего парня по спине цепью для собак с железной пряжкой, нанеся ему глубокие порезы, а также разбила ему нос. Слушание по этому делу перенесли на сентябрь.

Потит переехала в Австралию шесть лет назад, чтобы работать в сфере кадров и заниматься организацией мероприятий, но заинтересовалась рестлингом и участвовала в шоу компании Kingdom Wrestling Entertainment.

Бриттани Николь Потит на тренировке The Sun

Отметим, что в 2012 году у нее отобрали титул "Мисс США" после фотографии в Facebook. Потит подписала снимок "Алкогольная мисс США" и надела на голову корону, которую вручают за победу в конкурсе.

Бриттани Николь Потит сфотографировалась в зеркале The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, извращенец нарвался на Марию Рибейро из ММА и был избит.