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Бывший муж рассказал о реакции дочки Началовой на смерть матери

11.4тЧитать материал на украинском

Экс-супруг Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что прошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.

Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была с классом на каникулах в Лондоне.

Евгений с Юлей и дочкой Верой

Евгений с Юлей и дочкой Верой

ТВ Центр

"Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжело было подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя – мамы больше нет". Вера даже не поняла почему. Когда она уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин в эфире программы "Пусть говорят".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
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