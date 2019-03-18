Бывший муж рассказал о реакции дочки Началовой на смерть матери

Экс-супруг Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что прошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.
Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была с классом на каникулах в Лондоне.
Евгений с Юлей и дочкой Верой
ТВ Центр
"Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжело было подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя – мамы больше нет". Вера даже не поняла почему. Когда она уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин в эфире программы "Пусть говорят".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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