Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Дуглас Коста встречается с бразильской фотомоделью Наталией Фелиш, чьи пышные формы не оставляют равнодушными ее поклонников в Instagram.

В 2014 году Коста женился на Луизе Рамос, отношения с которой продолжались пять лет. От брака с ней у вингера "Ювентуса" осталась дочь. Футболисту было непросто оправиться от расставания с женой, но встреча с 25-летней Фелиш помогла ему забыть обо всех невзгодах.

Наталия Фелиш @nathaliafelix

Сначала в СМИ ходили слухи о связи девушки с Неймаром, поскольку они были замечены вместе на вечеринке в честь дня рождения другого бразильского футболиста Винисиуса Джуниора. Но вскоре сам нападающий "ПСЖ" опроверг эту информацию, после чего прокомментировал совместную фотографию Косты и Фелиш, пожелав им всего наилучшего.

@nathaliafelix

Новая пассия бывшего игрока "Шахтера" пользуется огромной популярностью в Instagram – там на нее подписались 268 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в ее красоте, оценив горячие фотографии модели в социальной сети.

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

@nathaliafelix

Как сообщал OBOZREVATEL, прекрасной девушке бывшего хоккеиста НХЛ Дмитрия Яшкина Наде посвящают стихи.

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