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28 февраля • обновлено в 03:53
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Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

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Экс-футболист донецкого "Шахтера" Дуглас Коста встречается с бразильской фотомоделью Наталией Фелиш, чьи пышные формы не оставляют равнодушными ее поклонников в Instagram.

В 2014 году Коста женился на Луизе Рамос, отношения с которой продолжались пять лет. От брака с ней у вингера "Ювентуса" осталась дочь. Футболисту было непросто оправиться от расставания с женой, но встреча с 25-летней Фелиш помогла ему забыть обо всех невзгодах.

Наталия Фелиш

Наталия Фелиш

@nathaliafelix

Сначала в СМИ ходили слухи о связи девушки с Неймаром, поскольку они были замечены вместе на вечеринке в честь дня рождения другого бразильского футболиста Винисиуса Джуниора. Но вскоре сам нападающий "ПСЖ" опроверг эту информацию, после чего прокомментировал совместную фотографию Косты и Фелиш, пожелав им всего наилучшего.

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Новая пассия бывшего игрока "Шахтера" пользуется огромной популярностью в Instagram – там на нее подписались 268 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в ее красоте, оценив горячие фотографии модели в социальной сети.

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

@nathaliafelix

Как сообщал OBOZREVATEL, прекрасной девушке бывшего хоккеиста НХЛ Дмитрия Яшкина Наде посвящают стихи.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Дуглас Коста
Тег
модель
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Хорошенькая только обтатуированая как ночная бабочка
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