Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Дуглас Коста встречается с бразильской фотомоделью Наталией Фелиш, чьи пышные формы не оставляют равнодушными ее поклонников в Instagram.
В 2014 году Коста женился на Луизе Рамос, отношения с которой продолжались пять лет. От брака с ней у вингера "Ювентуса" осталась дочь. Футболисту было непросто оправиться от расставания с женой, но встреча с 25-летней Фелиш помогла ему забыть обо всех невзгодах.
Наталия Фелиш
@nathaliafelix
Сначала в СМИ ходили слухи о связи девушки с Неймаром, поскольку они были замечены вместе на вечеринке в честь дня рождения другого бразильского футболиста Винисиуса Джуниора. Но вскоре сам нападающий "ПСЖ" опроверг эту информацию, после чего прокомментировал совместную фотографию Косты и Фелиш, пожелав им всего наилучшего.
@nathaliafelix
Новая пассия бывшего игрока "Шахтера" пользуется огромной популярностью в Instagram – там на нее подписались 268 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в ее красоте, оценив горячие фотографии модели в социальной сети.
@nathaliafelix
@nathaliafelix
@nathaliafelix
@nathaliafelix
@nathaliafelix
Как сообщал OBOZREVATEL, прекрасной девушке бывшего хоккеиста НХЛ Дмитрия Яшкина Наде посвящают стихи.
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