"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"

Известная спортивная телеведущая Анна Тесленко заявила, что готова возглавить киевское "Динамо".

"Есть огромное желание, амбиции и характер! Вела передачу о футболе. Пару раз снимала репортажи о тренерских курсах. Быстро учусь. Новое лицо в тренерской деятельности", - написала 35-летняя журналистка у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Анна Тесленко известна своими откровенными фотографиями. Девушка снималась для мужских журналов, а также рекламировала нижнее белье.

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