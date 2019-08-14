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"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"

2.7т Читать материал на украинском

Известная спортивная телеведущая Анна Тесленко заявила, что готова возглавить киевское "Динамо".

"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"

"Есть огромное желание, амбиции и характер! Вела передачу о футболе. Пару раз снимала репортажи о тренерских курсах. Быстро учусь. Новое лицо в тренерской деятельности", - написала 35-летняя журналистка у себя в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Анна Тесленко известна своими откровенными фотографиями. Девушка снималась для мужских журналов, а также рекламировала нижнее белье.

"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"
"Быстро учусь": сексуальная футбольная ведущая готова возглавить "Динамо"

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Персона
Ахава Тесленко
Тег
ФК Динамо Киев
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