"Бурный секс" знаменитого футболиста попал в сеть и вызвал насмешки

Знаменитый футболист сборной Италии Марко Вератти стал посмешищем в сети, после того, как в Twitter попало видео его любовных игр с французской моделью Джессикой Айди.

В ролике шестикратный чемпион мира неудачно пытается раздеть девушку. Красотка в ответ на приставание 27-летнего хавбека интересуется у него, не хочет ли он сделать ей тост с ветчиной.

Такой "бурный" секс вызвал насмешки у комментаторов, которые иронизируют, что Вератти в этой ситуации забить гол не удалось.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться фотографиями француженки.

What is Marco Verratti doing? 🤣 pic.twitter.com/qMtIX4uNx7