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7 марта • обновлено в 18:39
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"Бурный секс" знаменитого футболиста попал в сеть и вызвал насмешки

3.1т
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Знаменитый футболист сборной Италии Марко Вератти стал посмешищем в сети, после того, как в Twitter попало видео его любовных игр с французской моделью Джессикой Айди.

В ролике шестикратный чемпион мира неудачно пытается раздеть девушку. Красотка в ответ на приставание 27-летнего хавбека интересуется у него, не хочет ли он сделать ей тост с ветчиной.

Такой "бурный" секс вызвал насмешки у комментаторов, которые иронизируют, что Вератти в этой ситуации забить гол не удалось.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться фотографиями француженки.

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Джесика Айди

Джесика Айди

@jessicaaidi

Как сообщал OBOZREVATEL, раздетая жена футболиста сборной Украины необычно показала флаг Украины

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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