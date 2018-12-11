''Буду пороть нах*й, тварь!'' Как капитан "Спартака" угрожал жене убийством

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков угрожал расправой своей жене Дарье. В СМИ появились выдержки из разговора российского футболиста с его супругой.

"И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому. К сожалению, ну надо выбирать, жизнь такая жёсткая штука", - сказал Глушаков своей жене в телефонном разговоре, сообщает Телеграм-канал Mash.

Футболист не стеснялся в выражениях, угрожая Дарье.

"Я вижу, как ты меня на*бываешь, думаю, теперь и я тебя буду везде еб*ть, пороть нах*й, тварь. Вот за эти слова, что ты сказала в суде, с*ка, мрази ёб*нные, будете с чеченцами разговаривать, пиз*а вам, нах*й. Тебе жизни не будет в Москве, нах*й, и вообще тебе жизни не будет, тебе пиз*а будет, нах*й. Если мирного не будет ничего нах*й, тебе пизд*ц, тебе жизни не будет, клянусь тебе", - наехал на жену Глушаков.

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Напомним, что в соцсети попало видео Глушакова в бане с полуголой девушкой. Его жена рассказала, что это был не первый случай измены ее супруга. При этом Дарья отметила, что футболист часто избивал ее.

Денис и Дарья Глушаковы Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, на футболиста сборной России Дениса Глушакова заведено уголовное дело за угрозу убийства. Заявление на спортсмена написала его жена Дарья.