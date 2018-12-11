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''Буду пороть нах*й, тварь!'' Как капитан "Спартака" угрожал жене убийством

2.3тЧитать материал на украинском

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков угрожал расправой своей жене Дарье. В СМИ появились выдержки из разговора российского футболиста с его супругой.

"И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому. К сожалению, ну надо выбирать, жизнь такая жёсткая штука", - сказал Глушаков своей жене в телефонном разговоре, сообщает Телеграм-канал Mash.

Футболист не стеснялся в выражениях, угрожая Дарье.

"Я вижу, как ты меня на*бываешь, думаю, теперь и я тебя буду везде еб*ть, пороть нах*й, тварь. Вот за эти слова, что ты сказала в суде, с*ка, мрази ёб*нные, будете с чеченцами разговаривать, пиз*а вам, нах*й. Тебе жизни не будет в Москве, нах*й, и вообще тебе жизни не будет, тебе пиз*а будет, нах*й. Если мирного не будет ничего нах*й, тебе пизд*ц, тебе жизни не будет, клянусь тебе", - наехал на жену Глушаков.

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Напомним, что в соцсети попало видео Глушакова в бане с полуголой девушкой. Его жена рассказала, что это был не первый случай измены ее супруга. При этом Дарья отметила, что футболист часто избивал ее.

Денис и Дарья Глушаковы

Денис и Дарья Глушаковы

Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, на футболиста сборной России Дениса Глушакова заведено уголовное дело за угрозу убийства. Заявление на спортсмена написала его жена Дарья.

Место
Россия
Тег
Спартак Москва
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