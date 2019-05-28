"Будет защищать": стала известна реакция Кличко на скандал вокруг Панеттьери и ее бойфренда

Легендарный Владимир Кличко будет всячески поддерживать свою бывшую подругу Хайден Панеттьери на фоне поведения ее нынешнего бойфренда Брайана Хикерсона, которому выдвинули обвинение в домашнем насилии.

По данным US Weekly, наш чемпион был откровенно шокирован, когда узнал о том, что актер избил девушку.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

"Владимир будет стараться защитить ее. Он все еще намерен разрешить Хайден увидеться с их дочерью Кайей. Но Брайана там никогда не будет. Он не будет в этом участвовать. Владимир был поражен. Он считает такое поведение недопустимым, и что Брайана следует остановить. Он страдает, как и вся ее семья и друзья", – передает издание со ссылкой на источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брайан Хикерсон была арестован в начале мая по подозрению в избиении Хайден Панеттьери.

В тот же день начинающего актера выпустили из-под стражи под залог.

Позже пара была замечена папарацци, а Хайден шокировала поклонников своим внешним видом.

24 мая Хикерсону был выдвинуто официальное обвинение в домашнем насилии. Ему также запретили приближаться к Панеттьери ближе, чем на 100 ярдов (90 метров) и каким-либо образом пытаться с ней связаться.

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