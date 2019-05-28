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"Будет защищать": стала известна реакция Кличко на скандал вокруг Панеттьери и ее бойфренда

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Легендарный Владимир Кличко будет всячески поддерживать свою бывшую подругу Хайден Панеттьери на фоне поведения ее нынешнего бойфренда Брайана Хикерсона, которому выдвинули обвинение в домашнем насилии.

По данным US Weekly, наш чемпион был откровенно шокирован, когда узнал о том, что актер избил девушку.

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Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

"Владимир будет стараться защитить ее. Он все еще намерен разрешить Хайден увидеться с их дочерью Кайей. Но Брайана там никогда не будет. Он не будет в этом участвовать. Владимир был поражен. Он считает такое поведение недопустимым, и что Брайана следует остановить. Он страдает, как и вся ее семья и друзья", – передает издание со ссылкой на источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Хайден ПанеттьериВладимир Кличко
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