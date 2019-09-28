Бронзовая груша и корова: самые необычные спортивные трофеи

Победители чемпионатов Европы и мира престижных международных турниров, командных и индивидуальных, получают памятные призы. Многие из них – довольно необычные. Хотя бы эти – теннисные. С них и начнем.

Мужские сборные разыгрывают свой командный трофей – Кубок Дэвиса. Идея проведения такого турнира у мужчин принадлежит четырем студентам Гарварда. Один из них, Дуайт Дэвис, в 1899 году определил регламент соревнований и купил приз. Цена кубка в 1900 году была тысяча долларов, сегодня же он оценивается в 600 тысяч в американской валюте. Имена победителей гравируют на серебряных табличках на постаменте.

Самой титулованной командой является США, вторые – австралийцы. В 2013 году при счете 2:0 в пользу Молдовы в букмекерской конторе Гонконга поставили 1 млн долларов, что венгры сравняют счет. И что вы думаете – те сравняли!

Теннисистки планировали впервые провести турнир, который впоследствии получил название Кубок Федерации, в 1919 году, но не сложилось в силу различных причин. Вспомнили о нем только в 1963 году, когда Международная федерация тенниса праздновала 50-летие. Цену кубка не называют. А имена победительниц гравируют на ярусах постамента, которых пока на кубке два. Лидеры в борьбе за престижный трофей у женщин те же – США, Австралия и Чехия.

В швейцарском городке Гштаад проходит традиционный турнир, победитель которого в качестве награды получает каменную глыбу, которая закреплена на постаменте и весит килограмм 20-ть. В 2003 году победителем турнира стал тогда еще не такой титулованный, как сейчас, швейцарец Роджер Федерер. Он получил свою глыбу, призовые и плюс один необычный подарок – корову, которую назвал Джульеттой. Четырехногий "трофей" перебрался из Гштаада на ферму, владельцем которой является Роджер.

Оригинальные призы разыгрываются на кортах в Дубае. Победитель получает почти метровую металлическую модель арабского судна, а финалисту достается восточный кинжал. В Мексике чемпион турнира АТР, который проходит в Акапулько, в качестве приза получает довольно внушительных размеров бронзовую грушу на подставке и сомбреро.

В испанском городе Линарес проходит традиционный шахматный супертурнир . городок этот расположен в испанской провинции Хаэн, славящейся на весь мир своим оливковым маслом. Кроме кубка и денежного вознаграждения, победителю достается и бочонок оливкового масла.

Матчи сборных Англии и Австралии по крикету проходят регулярно по очереди в каждой из стран. Победитель получает в качестве приза миниатюрную вазочку высотой всего в 15 сантиметров, но очень красивую и дорогую. А победитель турнира, который проводит фонд одного из самых богатых спортсменов мира, знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса, получает статуэтку тигренка.

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О хоккейном Кубке Стэнли и его истории, а также о футбольном Кубке мира "Обозреватель" уже рассказывал. Поговорим о Кубке Украины по футболу.

Красавец-кубок отличается в первую очередь своим внушительным весом – почти 20 килограмм. Создан был по заказу Федерации футбола Украины мастерами общества "Геральдическая Палата" Алексеем Руденко и Михаилом Чебурахиным. Трофей вылит сплошь из драгоценных металлов и увенчан фигурой богини Ники. Впервые кубок был вручен игрокам донецкого "Шахтера" после выигранного ими финала у столичного ЦСКА.

Напомню, что больше всех (13 раз) Кубок Украины выигрывал донецкий "Шахтер", 11-кратным обладателем трофея является киевское "Динамо", дважды приз доставался одесскому "Черноморцу", по одному – "Таврии" и "Ворскле".

KEEP SMILE

1. Разговаривают два друга:

- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…

2. Пятница – это суровое испытание для нервов и здоровья. Нервы в этот день тратятся на то, чтобы дождаться окончания работы. А здоровье – после того, как дождешься.

3. Разговаривают два друга:

- Это правда, что ради этой девушки ты не только бросил пить, курить, шляться по кабакам, но даже окончил закончил институт?

- Правда.

- Тогда почему ты на ней не женился?

- Потому что понял, что с такими достоинствами, как у меня, я могу найти себе гораздо лучшую.

4. Занимается супружеская пара со стажем любовью. И тут мужа стало клонить в сон. Жена наезжает:

- Вась, ну ты прям как бревно.

- Людок, а ты гимнастику по телевизору видела когда-нибудь?

- Нет.

- Так ты посмотри, что там девки с бревном вытворяют!

Вот пока и все. Запомните: 15 минут смеха улучшают здоровье так же, как и 30 минут приседаний.

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