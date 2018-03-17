Бритни Спирс в откровенном топе показала, что вытворяет в спортзале

Популярная американская поп-принцесса Бритни Спирс,которую ранее раскритиковали за откровенный вид, похвасталась видео с тренировки.

В ролике 36-летняя Спирс, одетая в короткие шорты и откровенный топ делает энергичные махи гантелями, тренируя бицепс и трицепс.

Клип вызвал бурный восторг у многомиллионной армии подписчиков артистки. Фанаты в комментариях восхищаются внешним видом Бритни, отмечая ее прекрасную физическую форму.

🎀🎀🎀 Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Мар 2018 в 10:37 PDT

Напомним, что не так давно звезда украинской эстрады Тоня Матвиенко вызвала настоящий фурор в социальных сетях своим видео из тренажерного зала.