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Бритни Спирс в откровенном топе показала, что вытворяет в спортзале

9.2тЧитать новость на украинском

Популярная американская поп-принцесса Бритни Спирс,которую ранее раскритиковали за откровенный вид, похвасталась видео с тренировки.

В ролике 36-летняя Спирс, одетая в короткие шорты и откровенный топ делает энергичные махи гантелями, тренируя бицепс и трицепс.

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Клип вызвал бурный восторг у многомиллионной армии подписчиков артистки. Фанаты в комментариях восхищаются внешним видом Бритни, отмечая ее прекрасную физическую форму.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, что не так давно звезда украинской эстрады Тоня Матвиенко вызвала настоящий фурор в социальных сетях своим видео из тренажерного зала.

Персона
Бритни Спирс
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