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14 июня • обновлено в 14:19
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Бразильский легионер "Шахтера" Тете женился на украинке и показал фото со свадьбы

2.3т
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20-летний бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете сыграл свадьбу со своей девушкой.

У себя в Instagram Тете выложил несколько фото с торжества. Официальная церемония бракосочетания состоялось в Киеве, а избранницей футболиста стала местная красавица.

"Я благодарен Богу за эту свадьбу. Этот день был потрясающим с самым удивительным человеком, которого я люблю", - подписал снимок бразильский футболист, добавив хештеги br и ua, символизирующие союз Бразилии и Украины.

Бразилец "Шахтера" женился на украинке и показал фото со свадьбы

Instagram Тете

Бразилец "Шахтера" женился на украинке и показал фото со свадьбы

Instagram Тете

Бразилец "Шахтера" женился на украинке и показал фото со свадьбы

Instagram Тете

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой прошлого года появилась информация, что мюнхенская "Бавария" договорилась с "Шахтером" о переходе Тете за 50 миллионов евро, а агент футболиста был уведомлен клубом о поступившем предложении. С 2019 года на счету бразильца 6 голов в 29 матчах за "горняков".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Тете
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