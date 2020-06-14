20-летний бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете сыграл свадьбу со своей девушкой.

У себя в Instagram Тете выложил несколько фото с торжества. Официальная церемония бракосочетания состоялось в Киеве, а избранницей футболиста стала местная красавица.

"Я благодарен Богу за эту свадьбу. Этот день был потрясающим с самым удивительным человеком, которого я люблю", - подписал снимок бразильский футболист, добавив хештеги br и ua, символизирующие союз Бразилии и Украины.

Instagram Тете

Instagram Тете

Instagram Тете

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой прошлого года появилась информация, что мюнхенская "Бавария" договорилась с "Шахтером" о переходе Тете за 50 миллионов евро, а агент футболиста был уведомлен клубом о поступившем предложении. С 2019 года на счету бразильца 6 голов в 29 матчах за "горняков".

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