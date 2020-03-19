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19 марта • обновлено в 23:59
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Боярский сказал, как не заразиться коронавирусом

4.2т
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Самый известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что лучший способ не заболеть коронавирусом - это пить водку.

Михаил Боярский

Михаил Боярский

ФК Зенит

"Для меня ничего не изменилось, я никакой паники из-за коронавируса не вижу. Крупы полно, или вы только гречку едите? Есть другие крупы. Почему все покупают туалетную бумагу и гречку? Наверное, потому что у них понос. Вот я не отношусь к любителям гречки, я ее не ем. Люблю манную кашу, овсяную, рисовую, а с гречкой у меня проблемы. Мой метод борьбы с коронавирусом – это старинный русский способ. Я пью водку", – рассказал Михаил Сергеевич в интервью "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Михаил Боярский
Место
Россия
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК и все антисептики состоят из спирта и геля...) Умный мужик!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
кстати 70 лет мужику, и дай Бог еще много ему прожить!
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