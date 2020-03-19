Самый известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что лучший способ не заболеть коронавирусом - это пить водку.

Михаил Боярский ФК Зенит

"Для меня ничего не изменилось, я никакой паники из-за коронавируса не вижу. Крупы полно, или вы только гречку едите? Есть другие крупы. Почему все покупают туалетную бумагу и гречку? Наверное, потому что у них понос. Вот я не отношусь к любителям гречки, я ее не ем. Люблю манную кашу, овсяную, рисовую, а с гречкой у меня проблемы. Мой метод борьбы с коронавирусом – это старинный русский способ. Я пью водку", – рассказал Михаил Сергеевич в интервью "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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