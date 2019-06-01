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"Бомба!" Дженифер Лопес поразила раздетым фото из спортзала

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Американская исполнительница Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор в Instagram своим фото из тренажерного зала.

В кадре знаменитая актриса, которая 24 июля отпразднует свое 50-летие, выглядит как 30-летняя девушка.

В комментариях пользователи назвали внешний вид американки бомбой. Некоторые в шутку заявили, что она является ведьмой, раз столько времени не стареет.

"Бомба!" Дженифер Лопес поразила раздетым фото из спортзала

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность поп-дивы.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram

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Персона
Дженнифер Лопес
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Кастинг в Кремль не прошла опять!
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