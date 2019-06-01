"Бомба!" Дженифер Лопес поразила раздетым фото из спортзала

Американская исполнительница Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор в Instagram своим фото из тренажерного зала.

В кадре знаменитая актриса, которая 24 июля отпразднует свое 50-летие, выглядит как 30-летняя девушка.

В комментариях пользователи назвали внешний вид американки бомбой. Некоторые в шутку заявили, что она является ведьмой, раз столько времени не стареет.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность поп-дивы.

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Дженнифер Лопес Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вице-чемионка мира из Украины сделала грудь и показала себя полностью голой.

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