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29 марта • обновлено в 17:12
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"Больше смертей!" Губерниев рассказал, что делает Россия на карантине

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Знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмущен поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Россияне массово нарушают карантин

Россияне массово нарушают карантин

"Проехал на машине по прекрасной Сходне [район города Химки в 12 километрах к северо-западу от Москвы], на улице праздник , толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! Люди , вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный!" - написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Позже журналист процитировал сообщение оперативного штаба, в котором говорится, что в столице России "почти 40% пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет".

"Больше гуляний , больше шашлыков , больше смертей!" - прокомментировал эту информацию Губерниев.

"Больше смертей!" Губерниев рассказал, что делает "охр*невшая Россия" на карантине

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Губерниев
Место
Россия
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Комментарии
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сначала Гузеева, теперь Губерниев. Обоз!!! Где вы берете этих икспердов? У них что, специальное медицинское образование? Они что, вирусологи? Какие у них доказательства? Раисяне, я все правильно написал?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Nemo Александр, почти. У самих висит статья, что в Куиве никто карантин не соблюдает, но зато это уже вторая статья про несоблюдение карантина в России за сегодня. :)
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Sidorenko Ivan
Sidorenko Ivan
Нет-нет-нет. Пусть гуляют и развлекаются.
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