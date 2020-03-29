"Больше смертей!" Губерниев рассказал, что делает Россия на карантине

Знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмущен поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Россияне массово нарушают карантин

"Проехал на машине по прекрасной Сходне [район города Химки в 12 километрах к северо-западу от Москвы], на улице праздник , толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! Люди , вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный!" - написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Позже журналист процитировал сообщение оперативного штаба, в котором говорится, что в столице России "почти 40% пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, моложе 40 лет".

"Больше гуляний , больше шашлыков , больше смертей!" - прокомментировал эту информацию Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!