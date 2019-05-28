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Болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии: фотофакт

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Необычный эпизод произошел на матче плей-офф Первой лиги чемпионата Чехии по футболу между командами "Виктория" Пльзень - "Баник" Острава (1:1).

После того, как местные ультрас традиционно оголили торсы, чтобы поддержать любимую команду, их примеру последовали и девушки, находящиеся на фанатском секторе.

Около десятка представительниц прекрасной половины человечества без стеснения сняли верхнюю одежду, оставшись в одних бюстгальтерах. Момент попал в телетрансляцию.

Болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии: фотофакт
Болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии: фотофакт
Болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии: фотофакт
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Чехия
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