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18 октября • обновлено в 16:21
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Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

1.8т Читать материал на украинском

Украинский представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик в пятницу, 18 октября, проведет первый в карьере объединительный поединок.

В американской Филадельфии чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) сразится с российским обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев. Ориентировочное начало – в 05:00 утра субботы, 19 октября, по киевскому и московскому времени.

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Эксперты уверены, что зрителей ожидает невероятно захватывающий поединок. Однако кроме самих боксеров внимание публики приковано и к тому, что происходит вокруг них. Традиционно фанатов интересуют ринг-герлз шоу.

Организаторы выбрали на бой Рейчел Энн Кук, Тианну Туамохелоа, СиДжей Гибсон и Стефани Энн Куку. OBOZREVATEL предлагает своим читателям яркие фото девушек, которые украсят боя Гвоздик – Бетербиев.

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Рейчел Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Рейчел Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Рейчел Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Рейчел Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Тианны Туамохелоа

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Тианны Туамохелоа

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Тианны Туамохелоа

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Тианны Туамохелоа

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Тианны Туамохелоа

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Стефани Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Стефани Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Стефани Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Стефани Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram Стефани Энн Кук

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram СиДжей Гибсон

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram СиДжей Гибсон

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram СиДжей Гибсон

Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Instagram СиДжей Гибсон

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик накануне поединка против Артура Бетербиева заявил, что ничего не знает о военной агрессии России в отношении Украины.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Место
США Филадельфия
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