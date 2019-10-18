Бой Гвоздик – Бетербиев: опубликованы фото сексуальных ринг-герлз

Украинский представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик в пятницу, 18 октября, проведет первый в карьере объединительный поединок.

В американской Филадельфии чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) сразится с российским обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев. Ориентировочное начало – в 05:00 утра субботы, 19 октября, по киевскому и московскому времени.

Эксперты уверены, что зрителей ожидает невероятно захватывающий поединок. Однако кроме самих боксеров внимание публики приковано и к тому, что происходит вокруг них. Традиционно фанатов интересуют ринг-герлз шоу.

Организаторы выбрали на бой Рейчел Энн Кук, Тианну Туамохелоа, СиДжей Гибсон и Стефани Энн Куку. OBOZREVATEL предлагает своим читателям яркие фото девушек, которые украсят боя Гвоздик – Бетербиев.

Instagram Рейчел Энн Кук

Instagram Рейчел Энн Кук

Instagram Рейчел Энн Кук

Instagram Рейчел Энн Кук

Instagram Тианны Туамохелоа

Instagram Тианны Туамохелоа

Instagram Тианны Туамохелоа

Instagram Тианны Туамохелоа

Instagram Тианны Туамохелоа

Instagram Стефани Энн Кук

Instagram Стефани Энн Кук

Instagram Стефани Энн Кук

Instagram Стефани Энн Кук

Instagram Стефани Энн Кук

Instagram СиДжей Гибсон

Instagram СиДжей Гибсон

Instagram СиДжей Гибсон

Instagram СиДжей Гибсон

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик накануне поединка против Артура Бетербиева заявил, что ничего не знает о военной агрессии России в отношении Украины.

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