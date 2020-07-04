Бодибилдерша превратилась в популярную plus size модель: опубликованы фото

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель (Источник фото - Instagram Карины Моллер-Миккельсен).

Раньше Карина Моллер-Миккельсен упорно занималась бодибилдингом и фитнесом, изнуряя себя тренировками и жестко ограничивая количество потребляемой пищи, но затем все резко изменилось.

"В конце 2017 года-в начале 2018 года я наконец поняла, что потерялась. Я ходила в тренажерный зал 5-7 раз в неделю и взвешивала каждый грамм еды. Всего на несколько дней мне хотелось вырваться из этого бешеного ритма и поесть шоколад, мороженое, пасту. Один раз я сорвалась и потеряла контроль над собой. Я поняла, что больше не могу этим заниматься", – рассказала Моллер-Миккельсен на своем сайте.

История девушки стала примером для подражания для многих людей и позволила ей завоевать популярность. OBOZREVATEL предлагает вам оценить перевоплощение Моллер-Миккельсен в plus size модель, взглянув на ее снимки из Instagram, где на нее подписались почти 90 тысяч человек.

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Карина Моллер-Миккельсен была бодибилдершей и превратилась в популярную plus size модель Instagram Карины Моллер-Миккельсен

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая четвертая ракетка мира Елена Докич рассказала, что за 18 месяцев она похудела на 53 килограмма, и показала фотографии "до и после".